Тренер Артета назвал лучший момент за 200 матчей во главе «Арсенала»

Микель Артета назвал лучший момент за 200 матчей во главе «Арсенала»
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета назвал лучший момент за 200 матчей во главе английского клуба.
«Всё пролетело очень быстро. Наверное, номер один — сидеть здесь в первый день. Есть много других, но одна ночь была лучших других, потому что мы сделали это. Выиграли трофей, конечно, Кубок Англии», — приводит слова Артеты BBC.
42-летний испанец возглавил «Арсенал» в декабре 2019 года. Под его руководством «канониры» выиграли Кубок Англии и дважды становились обладателями Суперкубка Англии. Ранее Артета работал ассистентом Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Во время карьеры футболиста Микель также выступал за «Арсенал».