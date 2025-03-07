В «Баварии» определились, кто может стать заменой для 31-летнего Кейна

В «Баварии» осознают, что в скором времени им потребуется замена для 31-летнего форварда Гарри Кейна. Также в мюнхенском клубе не уверены, что в команде останется 35-летний нападающий Томас Мюллер, в связи с чем они находятся в поиске новых игроков. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк.

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По информации источника, немецкий гранд рассматривает вариант с покупкой форварда «Лейпцига» Беньямина Шешко и нападающего «Спортинга» Виктора Дьёкереша. Однако для приобретения этих игроков «Баварии» нужно сделать трансферы на выход. В мюнхенском клубе рассчитывают, что «Тоттенхэм» будет готов заплатить € 60 млн за Матиса Теля, выступающего за лондонский клуб на правах аренды.