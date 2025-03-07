Экс-игрок «Краснодара» предрек команде проблемы против «Пари НН»

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, во время своей профессиональной карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о первом матче 20-го тура Российской премьер-лиги между «Пари НН» и «Краснодаром», назвав фаворита.

«Пари НН» — хорош, в том и дело. Понятно, что фаворитом будет считаться «Краснодар», но никто не даст гарантии, что хозяева не будут биться за каждый мяч, бороться и не покажут хорошую игру. Игры будут очень сложными у всех лидеров», — подчеркнул Деменко.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ после 18-ти туров, набрав 40 очков, как и идущие вторым и третьим «Спартак» и «Зенит». «Пари НН» с 19 баллами занимает одиннадцатое место в турнирной таблице. В 19-м туре, первом после зимней паузы, «Краснодар» разошелся ничьей в матче с «Крыльями Советов» из Самары (1:1), а «Пари НН» обыграл тольяттинский «Акрон» (2:1). Встреча между «Пари НН» и «Краснодаром» состоится в Нижнем Новгороде.