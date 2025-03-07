РФС разрешил ЦСКА зарегистрировать аргентинского полузащитника

Российский футбольный союз разрешил московскому футбольному клубу ЦСКА зарегистрировать полузащитника Родриго Вильягру, сообщает пресс‑служба РФС.

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ЦСКА 5 марта объявил о переходе 24‑летнего Вильягры. Соглашение с аргентинцем рассчитано до конца 2028 года с опцией продления еще на год. Зимнее трансферное окно в России закрылось в ночь на 21 февраля.

— Разрешить осуществить регистрацию футболиста для участия в профессиональных соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в профессиональных соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в проводящую соревнования организацию всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста, — говорится в тексте пресс‑релиза.

ЦСКА с 32 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В армейцы примут «Химки» в матче 20‑го тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ).

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