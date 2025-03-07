«Зенит» не стал тратить лишнего». Малафеев оценил трансферную кампанию сине-бело-голубых

Бывший голкипер и капитан санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев оценил зимнюю трансферную кампанию сине-бело-голубых.

«В это зимнее трансферное окно столько ушло и пришло футболистов, что не успеваешь за всеми следить и запоминать имена. Считаю в целом важным, что «Зенит» не стал тратить лишнего и соревноваться, кто больше заплатит. Например, это касается ситуации с поиском правого защитника. Петербуржцы интересовались Уэсли из «Фламенго», но отказались участвовать в аукционе, когда цена взлетела за € 20 млн. Аналогично не состоялся переход Родриго Саласара из «Браги» — судя по всему, не удалось согласовать условия сделки. Эти несостоявшиеся трансферы, может, немного разочаровали болельщиков, ведь ожидалось, что после ухода одних футболистов клуб возьмет ещё одного-двух звёздных новичков.

Тем не менее я считаю, что команда всё равно осталась конкурентоспособной. Энрике — игрок высокого уровня, способный заменить креативного Клаудиньо, хотя ему, конечно, понадобится время на адаптацию. Остальные новички добавляют глубины составу. Да, состав изменился и даже помолодел, но сохраняется костяк опытных футболистов. Зимнюю кампанию «Зенита» оцениваю сдержанно-позитивно: точечное усиление есть, потери компенсировать постарались, а финансовый баланс даже в плюсе», — приводит слова Малафеева «Спорт день за днем».

В прошедшее зимнее трансферное окно состав «Зенита» пополнили три новых футболиста. Из ЦСКА перешёл сербский полузащитник Саша Зделар, из бразильского «Ботафого» был приобретён вингер Луис Энрике и арендован защитник «Фенербахче» Огнен Мимович. Также досрочно из аренды вернулся словенец Ванья Дркушич.

После 19 сыгранных туров тройку лидеров в Российской Премьер-Лиге этого сезона составляют «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». В активе всех трёх команд по 40 набранных очков. Сине-бело-голубые занимают первую строчку благодаря преимуществу над конкурентами по дополнительным показателям.

В 20-м туре чемпионата России санкт-петербургский клуб встретится с «Факелом». Игра состоится 8 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:30 мск.