«Локомотив» дома не смог победить «Ахмат»

Московский "Локомотив" на своем поле сыграл вничью с грозненским "Ахматом" в 20-м туре Российской Премьер-Лиги. Счет в матче на 16-й минуте открыл полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков, голевую передачу на свой счет записал Сергей Пиняев. Грозненцы ответили точным ударом Максима Самородова на 40-й минуте встречи. Команды закончили матч вничью - 1:1.

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После 20-ти сыгранных туров московский "Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. Грозненский "Ахмат" располагается на 14-м месте с 17-ю очками в своем активе.

Российская Премьер-Лига, 20-й тур.

"Локомотив" 1:1 "Ахмат".

Голы: Батраков, 16 - Самородов, 40.