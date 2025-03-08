Гол Роналду помог "Аль-Насру" сыграть вничью в чемпионате Саудовской Аравии

"Аль-Наср" сыграл вничью с "Аль-Шабабом" в 24-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Встреча, которая состоялась на стадионе "Аль-Авваль Парк" в Эр-Рияде, завершилась с результатом 2:2. В составе "Аль-Насра", который с 52-й минуты играл в меньшинстве, отличились Айман Яхья и Криштиану Роналду, за "Аль-Шабаб" забили Абдерразак Хамдалла и Мохаммед Аль-Швирех.

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Для 40-летнего португальского нападающего этот гол, который он оформил на 11-й компенсированной к первому тайму минуте, стал 926-м в карьере. В январе 2023 года Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию и стал нападающим "Аль-Насра". Несмотря на то, что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей Джорджиной Родригес.

Действующий контракт футболиста с командой рассчитан до конца сезона-2024/25. В СМИ ранее уже появилась информация, что стороны договорились о продлении трудового соглашения. По условиям нового контракта Роналду станет владельцем 5% доли клуба.