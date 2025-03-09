Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола

Российский тренер Станислав Черчесов высказался о рекордном голе нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы. Форвард тольяттинского клуба отличился в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Этот гол стал 234-м в карьере Дзюбы, он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, обойдя Александра Кержакова. Встреча проходит в эти минуты, «Акрон» выигрывает со счётом 1:0.

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