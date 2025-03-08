«Ростов» нанес «Оренбургу» восьмое поражение подряд в РПЛ

«Ростов» обыграл «Оренбург» в выездном матче 20‑го тура МИР РПЛ.

© ФК «Оренбург»

Встреча в Оренбурге завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе «Ростова» голы забили Максим Осипенко (22‑я минута) и Николай Комличенко (70). У хозяев поля отличился Брайан Мансилья (28).

«Ростов» набрал 30 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Оренбург» (8) потерпел восьмое поражение подряд и остается на последней, 16‑й строчке.

В следующем туре «Ростов» 16 марта примет «Краснодар», «Оренбург» на день раньше сыграет на своем поле с воронежским «Факелом».

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