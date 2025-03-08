«Зенит» победил «Факел» в матче с двумя удалениями

В матче 20-го тура чемпионата России петербургский «Зенит» на выезде уверенно переиграл воронежский «Факел». «Сине-бело-голубые» отправили в ворота соперника два безотвтеных мяча и догнали в турнирной таблице лидирующий «Краснодар».

© ФК «Зенит»

Забитыми голами в составе «Зенита» отметились Луисано на 19-й минуте и Матео Кассьерра — на 57-й минуте.

Стоит отметить, что в этом матче рефери показал игрокам две прямые красные карточки. Сначала был удален защитник «Факела» Якимов за фол последней надежды. А затем хавбек «Зенита» Вендел получил получил красную карточку за неприличный жест в адрес мальчика подающего мячи.

Напомним, ранее в рамках 20 тура РПЛ «Краснодар» разгромил нижегородский «Пари НН».