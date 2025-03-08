Семак: футболист "Факела" изображал обезьяну, провоцируя Вендела

Футболист воронежского "Факела" изображал обезьяну на поле, пытаясь спровоцировать бразильского полузащитника "Зенита" Вендела. Об этом журналистам заявил главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

8 марта "Зенит" в гостях победил "Факел" со счетом 2:0, на 72-й минуте встречи Вендел был удален с поля за нецензурный жест в сторону болельщиков воронежского клуба. Бразилец пропустит матч следующего тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака". Если действия игрока расценят как оскорбительное поведение, то он может пропустить от двух до четырех игр.

"Игра сложилась благоприятно, забили, потом было удаление, второй мяч. Уверенно контролировали игру. Но омрачило все, конечно, поведение болельщиков, ухание, обзывание игроков макаками, даже один из игроков "Факела" изображал макаку на поле. Это омрачило мое впечатление об игре, хочется, чтобы все, кто провоцировали, ухали, были дисквалифицированы если не пожизненно, то на долгий срок, чтобы таких людей не было на стадионах", - сказал Семак.

"Мне как человеку очень неприятно такое поведение, ведь всегда приятно приезжать в Воронеж, видеть хорошую поддержку людей, но обзывать людей - это не красит ни нашу страну, ни город, ни тех людей, которые это делают. Фактом этим расстроены", - добавил главный тренер "Зенита".

Семак отметил, что реакция Вендела не красит футболиста, однако в его действиях "не было демонстративности". "Если камера выхватила [Вендела], обратила внимание, то почему не обратили внимание на те моменты, про которые я сказал? Почему не удалили игрока, который изображал обезьяну на поле? Странно", - заключил специалист.

Венделу 27 лет, он выступает за "Зенит" с 2020 года, став четырехкратным чемпионом России, победителем кубка и трехкратным обладателем суперкубка страны. В августе Вендел продлил контракт с "Зенитом" до конца сезона-2027/28, но в январе петербургский клуб объявил о переходе полузащитника в бразильский "Ботафого", который состоится летом. Семак ранее объяснял этот трансфер потерей мотивации.В нынешнем сезоне в 16 матчах РПЛ он забил 1 мяч и сделал 8 результативных передач.