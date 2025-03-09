Экс-форвард «Спартака» Бальде отличился голом впервые за полгода

Бывший нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде, зимой подписавший контракт с «Монцей», выступающей в Серии А, отличился первым голом за итальянский клуб.

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Произошло это в матче 28-го тура чемпионата Италии, где «Интер» со счётом 3:2 переиграл «Монцу». Сенегалец забил в этой встрече с передачи португальского нападающего Дани Карвалью. Таким образом, 30-летний Бальде забил впервые с 14 сентября 2024 года, тогда форвард, выступая в то время за «Сивасспор», отметился забитым мячом в ворота «Газишехира» (3:2) в рамках матча турецкой Суперлиги.

Напомним, нападающий из Сенегала присоединился к московскому «Спартаку» в августе 2022 года, пребывая на тот момент в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бальде в € 1 млн. Всего в текущем сезоне за турецкий и итальянский клубы сенегалец сыграл в 15 матчах, отличившись двумя голами.