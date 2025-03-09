Дзюба включен в стартовый состав «Акрона» на матч РПЛ с «Крыльями Советов»

Самарские «Крылья Советов» и тольяттинский «Акрон» объявили стартовые составы на матч 20‑го тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ).

Дзюба включен в стартовый состав «Акрона» на матч РПЛ с «Крыльями Советов»
© ФК «Акрон»

Встреча пройдет в Самаре и начнется в 16:30 мск. Форвард «Акрона» Артем Дзюба выйдет на поле с первых минут.

Стартовый состав «Крыльев Советов»: Сергей Песьяков (вратарь), Александр Солдатенков (капитан), Гленн Бейл, Фернандо Костанца, Томас Гальдамес, Доминик Ороз, Антон Зиньковский, Иван Олейников, Сергей Бабкин, Игорь Дмитриев, Иван Сергеев.

Стартовый состав «Акрона»: Александр Васютин (вратарь), Константин Савичев (капитан), Ионуц Неделчару, Жоау Эсковал, Роберто Фернандес, Дмитрий Пестряков, Максим Кузьмин, Стефан Лончар, Алекса Джурасович, Кирилл Данилин, Артем Дзюба.

Футбол
Фернандо Костанца
Гленн Бейл
Кирилл Данилин
Стефан Лончар
Максим Кузьмин
Александр Солдатенков
Александр Васютин
Роберто Фернандес
Артем Дзюба
Сергей Бабкин
Константин Савичев
Иван Сергеев
Антон Зиньковский
Сергей Песьяков
Иван Олейников
Игорь Дмитриев
Крылья Советов
Акрон