Дзюба включен в стартовый состав «Акрона» на матч РПЛ с «Крыльями Советов»

Самарские «Крылья Советов» и тольяттинский «Акрон» объявили стартовые составы на матч 20‑го тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ).

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Встреча пройдет в Самаре и начнется в 16:30 мск. Форвард «Акрона» Артем Дзюба выйдет на поле с первых минут.

Стартовый состав «Крыльев Советов»: Сергей Песьяков (вратарь), Александр Солдатенков (капитан), Гленн Бейл, Фернандо Костанца, Томас Гальдамес, Доминик Ороз, Антон Зиньковский, Иван Олейников, Сергей Бабкин, Игорь Дмитриев, Иван Сергеев.

Стартовый состав «Акрона»: Александр Васютин (вратарь), Константин Савичев (капитан), Ионуц Неделчару, Жоау Эсковал, Роберто Фернандес, Дмитрий Пестряков, Максим Кузьмин, Стефан Лончар, Алекса Джурасович, Кирилл Данилин, Артем Дзюба.