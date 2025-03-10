Тренер «Реала» оценил прогресс полузащитника Тчуамени

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о прогрессе французского полузащитника команды Орельена Тчуамени в нынешнем сезоне.

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«У Тчуамени очень твёрдый характер, он сильная личность. Он трудолюбив, серьёзен и профессионален. Орельен очень хорошо справляется с критикой. Сейчас он неплохо играет на мяче. Нам пришлось испытать его и без мяча, и он впечатляет. Пара Модрич — Тчуамени очень хороша», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Тчуамени принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.