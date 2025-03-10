Червиченко поддержал Вендела после инцидента в Воронеже

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил «Матч ТВ», что любой человек отреагировал бы так же, как полузащитник «Зенита» Вендел, если бы его дразнили и оскорбляли.

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«Зенит» в субботу на выезде одержал победу над «Факелом» со счетом 2:0 в матче 20‑го тура МИР РПЛ. Вендел получил прямую красную карточку во втором тайме за оскорбительный жест в адрес трибун. После игры главный тренер «сине‑бело‑голубых» Сергей Семак в эфире «Матч ТВ» обвинил болельщиков воронежской команды в проявлении расизма. Позже глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил «Матч ТВ», что КДК РФС рассмотрит удаление Вендела.

— Считаю, что сколько дисквалификации получит Вендел, столько же должен получить стадион «Факела». Это будет справедливо. Расистские выходки слишком чреваты, это может привести к большому скандалу. Вендел же не просто так начал показывать какой‑то жест, его довели, потому что дразнили. Любой другой человек отреагировал бы точно так же. Думаю, надо найти какой‑то компромисс между «Зенитом» и «Факелом», чтобы как‑то смягчить эту историю, — сказал Червиченко «Матч ТВ».

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