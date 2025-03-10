Экс-игрок «Факела» связал провокацию Вендела со «Спартаком»

Бывший защитник «Факела» Наим Шарифи заявил, что «Спартак» мог подкупить болельщиков воронежского клуба для оскорблений бразильского полузащитника «Зенита» Вендела.

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Вендел был удален после неприличного жеста в адрес трибун по ходу второго тайма матча 20-го тура РПЛ «Факел» — «Зенит» (0:2). Сообщалось, что в адрес бразильца звучали оскорбления с трибун по расовому признаку.

«Что странно, этот неприятный момент произошел перед важнейшим матчем против «Спартака». Я никого не обвиняю, это лично мое предположение, но это могло быть не случайно, а сделано по указке. Думаю, это могли сделать со стороны «Спартака». Странно, что перед матчем со «Спартаком» с трибуны стали ухать», — приводит слова Шарифи Legalbet.

По мнению Шарифи, людей на трибуне могли подговорить на подобные действия.

В СМИ появилась информация, что «Зенит» собирается обратиться в КДК с просьбой отменить удаление. Если красная карточка Венделу не будет отменена, бразильский футболист пропустит матч против «Спартака». Венделу грозит дисквалификация вплоть до четырех матчей.