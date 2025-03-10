Экс-игрок «Факела» связал провокацию Вендела со «Спартаком»

Экс-игрок «Факела» Шарифи связал провокацию Вендела со «Спартаком»
Бывший защитник «Факела» Наим Шарифи заявил, что «Спартак» мог подкупить болельщиков воронежского клуба для оскорблений бразильского полузащитника «Зенита» Вендела.
Вендел был удален после неприличного жеста в адрес трибун по ходу второго тайма матча 20-го тура РПЛ «Факел» — «Зенит» (0:2). Сообщалось, что в адрес бразильца звучали оскорбления с трибун по расовому признаку.
«Что странно, этот неприятный момент произошел перед важнейшим матчем против «Спартака». Я никого не обвиняю, это лично мое предположение, но это могло быть не случайно, а сделано по указке. Думаю, это могли сделать со стороны «Спартака». Странно, что перед матчем со «Спартаком» с трибуны стали ухать», — приводит слова Шарифи Legalbet.
По мнению Шарифи, людей на трибуне могли подговорить на подобные действия.
В СМИ появилась информация, что «Зенит» собирается обратиться в КДК с просьбой отменить удаление. Если красная карточка Венделу не будет отменена, бразильский футболист пропустит матч против «Спартака». Венделу грозит дисквалификация вплоть до четырех матчей.