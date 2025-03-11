Дзюба выступил с заявлением о своем историческом рекорде

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба выступил с заявлением о своём историческом рекорде. Накануне 36-летний форвард забил свой 234-й гол в профессиональной карьере, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Он обошёл по количеству голов Александра Кержакова.

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