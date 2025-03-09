«Спартак» проиграл «Рубину» в матче с двумя удалениями

Московский «Спартак» в выездном матче Российской Премьер-лиги (РПЛ) проиграл казанскому «Рубину».

Встреча завершилась со счетом 1:2.

На седьмой минуте матча счет открыл игрок «Рубина» Мирлинд Даку. На 28-й минуте он оформил дубль. В конце первого тайма один мяч отыграл Эсекьель Барко. Он отличился ударом с пенальти.

На 75-й минуте Даку и игрок красно-белых Алексис Дуарте были удалены с поля за вторые желтые карточки.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает третье место, набрав 40 очков. Лидируют в турнире петербургский «Зенит» и «Краснодар», набрав по 43 балла. «Рубин» занимает восьмое место, набрав 29 очков.

В следующем туре «Спартак» на своем поле сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 16 марта. Команды выйдут на поле в 19:45 по московскому времени. «Рубин» 16 марта сыграет с «Пари НН». Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:15 по московскому времени.