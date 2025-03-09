Дзюба рассказал, когда планирует завершить карьеру

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба высказался по поводу того, когда он планирует завершить карьеру футболиста.

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— Если наши знатоки засчитают мне голевую передачу, то это будет сотая в РПЛ. До Лоськова мне останется три очка в чемпионате России. А дальше посмотрим.

— Пока Лоськова не обойдёшь, не закончишь карьеру?

— Нет, не закончу. Я поставил планку доиграть до конца сезона. Дальше посмотрим. Если останусь, то на год максимум, чтобы закончить под 22‑м номером. Чтобы говорили: «Этот 22‑й номер был неплох!», — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

Легенда «Локомотива» Дмитрий Лоськов является рекордсменом по системе «гол+пас» (120+145) за всю историю чемпионата России. Для того, чтобы побить это достижение Артёму необходимо набрать ещё четыре результативных очка.