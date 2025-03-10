Овечкин публично отреагировал на исторический рекорд Дзюбы

Легендарный российский хоккеист Александр Овечкин публично отреагировал на исторический рекорд нападающего футбольного клуба «Акрон» Артёма Дзюбы. Накануне 36-летний форвард забил 234-й гол в карьере в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с самарской командой (2:0). Таким образом, он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

© Чемпионат.com

Артём, красавчик! Поздравляю тебя с рекордом! Это отличное событие, которое вошло в историю российского футбола. Не останавливайся на достигнутом — только вперёд! Обнимаю", — сказал Овечки на видео для пресс-службы «Акрона».

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл за «Акрон» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.