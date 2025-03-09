Дзюба упрекнул тренерский штаб сборной России в лукавстве

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба высказался о своем отсутствии в расширенном составе сборной России по футболу на мартовский сбор. Его слова приводит «Чемпионат».

© Lenta.ru

Игрок упрекнул тренерский штаб национальной команды в лукавстве.

«Трактовка очень интересная: игроков старше 30 мы не берем, но Дугласа Сантоса 31-летнего — берем. Лукавство — наше все», — заявил Дзюба.

9 марта Дзюба забил 234-й гол в карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Он обошел по этому показателю завершившего карьеру Александра Кержакова, на счету которого 233 забитых мяча. Дзюба также делит с Кержаковым первое место по количеству голов за сборную России (30).

Расширенной состав сборной Росси на мартовский сбор был опубликован 3 марта. Дзюбы среди вызванных игроков не оказалось, но в составе присутствует натурализованный защитник Зенита Дуглас Сантос.