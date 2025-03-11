Семак назвал ударом по имиджу российского футбола случившееся в матче с «Факелом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о случившейся ситуацией между полузащитником команды Венделом и болельщиками «Факела» в матче 20-го тура РПЛ.

© Чемпионат.com

«Конечно, я думаю, что прецеденты уже были в поведении болельщиков. Что касается последней ситуации, то у каждой команды есть все возможности для того, чтобы по видеокамерам, по Fan ID, по билетам, можно было определить, кто из болельщиков и как себя вёл и сделать определённые выводы. И те люди, которые позволяют себе так себя вести, должны понести справедливое наказание, потому что это удар по имиджу всего нашего российского футбола», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, матч между «Зенитом» и «Факелом» состоялся 8 марта. Игра проходила на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей. По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 43 очка. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (43 очка). «Факел» располагается на 15-м месте. Воронежская команда набрала 14 очков.