Гус Хиддинк восхитился Дзюбой

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк заявил, что форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба достоин уважения, передает «РБ Спорт».

«Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола? Поздравляю его, это рекордное достижение. Я восхищен им, он заслуживает уважения», — сказал Хиддинк.

Дзюба в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» побил бомбардирский рекорд российского футбола, забив 234-й мяч. Встреча завершилась победой «Акрона» со счетом 2:0. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

За свою карьеру Дзюба выступал за московский «Спартак», томскую «Томь», «Ростов», петербургский «Зенит», турецкий клуб «Адана Демирспор» и столичный «Локомотив».