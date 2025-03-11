Три английских гранда проявляют интерес к Рафинье из «Барселоны»

«Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» внимательно следят за 28-летним крайним нападающим «Барселоны» Рафиньей. Об этом сообщает Caught Offside.

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По информации источника, главный тренер «канониров» Микель Артета является большим поклонником игры бразильского футболиста. Несмотря на это, подчёркивается, что «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» лучше подготовлены в финансовом плане, чтобы приобрести Рафинью. Именно эти клубы способны сделать «Барселоне» выгодное предложение по 28-летнему вингеру.

В нынешнем сезоне Рафинья принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 25 голами и 18 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.