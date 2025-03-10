Тренер «Манчестер Юнайтед» высказался о протестах фанатов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о протестах болельщиков «красных дьяволов» перед и во время матча 28-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (1:1).

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«Этот клуб никогда не умрёт, это очевидно. Вы чувствуете это на улицах, а не только на стадионе. Но вы также знаете, что это большой бизнес, и, возможно, все болельщики в этой лиге почувствовали, что иногда становится труднее оплачивать билеты, чтобы ходить на игры, и это нормально. Но это сложная ситуация. Мы просто хотим дать им много сил. Иногда в низком блоке, я знаю, это расстраивает, но в будущем мы не собираемся так играть, а в данный момент мы стараемся выигрывать матчи», — приводит слова Аморима Sky Sports.

Ранее стало известно, что группа фанатов «Манчестер Юнайтед» The 1958 призывала своих болельщиков выйти на акцию протеста перед матчем 28-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» и надеть чёрное, чтобы символизировать медленную смерть клуба.