Гендиректор «Динамо» высказался о ситуации с Бителло.

Этой зимой 25-летний бразилец хотел покинуть клуб на фоне неудачных переговоров об улучшении условий в «Динамо». В 17 матчах текущего сезона Мир РПЛ Бителло забил 1 мяч и сделал 9 голевых передач.