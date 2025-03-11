«Спартак» может купить полузащитника ЦСКА

«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Матвею Кисляку, сообщил «РБ Спорт».

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Красно-белые выяснили у представителя 19-летнего игрока, рассматривает ли он возможность покинуть армейский клуб.

При этом, еще и ряд европейских команд также заинтересованы в воспитаннике красно-синих.

В январе 2016 года Кисляк перешел из «Чертаново» в ЦСКА в январе 2016 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей за ЦСКА и забил один мяч. Действующий контракт полузащитника с армейцами рассчитан до 30 июня 2028 года. Transfermarkt оценивает Кисляка в 1,2 млн евро.

После 20 туров «Спартак» с 40 очками занимает 3-е место в РПЛ, а ЦСКА - 6-е (35). Лидирует «Краснодар» (43), а на втором месте идет «Зенит» (43).