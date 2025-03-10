Мостовой продолжает верить в «Спартак» после поражения от «Рубина»

«Спартак» после поражения от «Рубина» в матче 20‑го тура МИР РПЛ не выбыл из чемпионской гонки, уверен бывший футболист столичного клуба Александр Мостовой.

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«Красно‑белые» накануне уступили на «Ак Барс Арене» в Казани со счетом 1:2. После 20 туров «Спартак» с 40 очками занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на три балла.

— «Спартак» после поражения от «Рубина» не выбыл из чемпионской гонки в РПЛ. Не могут же «красно‑белые» всегда побеждать! Любые серии прерываются, в том числе победные. Да, проиграли, но нужно не команду Деяна Станковича ругать, а подопечных Рашида Рахимова похвалить. Во втором тайме москвичи давили, должны были отыгрывать, но не смогли, ничего страшного. Все самое интересное в чемпионате впереди! Через неделю в Москву приедет «Зенит», вот там и посмотрим, кто на что способен. Как и говорил в начале сезона, борьба за золотые медали будет идти до последнего тура, — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Игра «Спартак» — «Зенит» в 21‑м туре МИР РПЛ пройдет на арене «красно‑белых» в воскресенье, 16 марта, и начнется в 19:45 мск. Прямые трансляции матчей чемпионата России по футболу смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.