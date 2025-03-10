КДК рассмотрит удаление Вендела в игре с «Факелом»

КДК рассмотрит поведение Вендела и представителей «Факела» во время матча РПЛ.

Вендел был удален за неприличный жест в сторону болельщиков «Факела» в матче 20-го тура Мир РПЛ (2:0). Перед этим полузащитника «Зенита» оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам. Сообщалось, что «Зенит» намерен добиться отмены красной карточки бразильца через КДК РФС.