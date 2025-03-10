Алаев попросил Хачатурянца вернуться к управлению судьями в РПЛ

Александр Алаев попросил Ашота Хачатурянца вернуться к управлению судьями в РПЛ.

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Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, в конце 2024 года состоялась встреча с участием Александра Дюкова, Александра Алаева, Евгения Гинера, бывшего президента РПЛ и экс-главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца и Юрия Нагорных.

Темой стало недовольство клубов главой департамента судейства и инспектирования РФС Милорадом Мажичем и его влиянием на ЭСК.

Отмечается, что после встречи Алаев лично просил Хачатурянца вернуться к руководству российским судейством – последний взял паузу на размышление. При этом в феврале сообщалось, что РФС активировал опцию продления контракта с Мажичем.