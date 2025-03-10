Несколько арбитров могут быть отстранены пожизненно после полиграфа

Несколько российских арбитров могут получить пожизненное отстранение от работы в 2025 году после прохождения проверки на полиграфе. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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Издание опубликовало один из инсайдов рейтинга самых влиятельных людей российского футбола. По информации источника, председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев был инициатором проверки арбитров на полиграфе. В результате прохождения к ряду судей возникли вопросы, которые при дальнейшем разбирательстве могут привести к их отстранению.

Также указано, что Каманцев проводил консультации с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, по итогам которых тот заявил о коррупции в сфере судейства российского футбола.

Каманцев возглавил судейский комитет РФС 23 июня 2022 года. В 2019 году он стал одним из авторов судейской реформы Российского футбольного союза. При его участии в организации были разработаны новые регламенты и этические стандарты для рефери.