«Ливерпуль» объявил о долгосрочном сотрудничестве с adidas

«Ливерпуль» на своём официальном сайте объявил о заключении долгосрочного контракта со спортивным брендом adidas, который станет официальным партнёром клуба. «Мерсисайдцы» уже сотрудничали с этой компанией, что отмечает клубная пресс-служба.

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