Пятибратов поддержал защитника «Факела» после матча с «Зенитом»

Дмитрий Пятибратов поддержал Сергея Божина после матча с «Зенитом».

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Ранее сообщалось, что защитник «Факела» мог сказать слово «макака» на 65-й минуте матча с «Зенитом» (0:2) в 20-м туре Мир РПЛ. Кроме того, появились кадры, где Божин изобразил пинок за спиной у Луиса Энрике. После этого Вендел что-то высказал сопернику.

– Как можете прокомментировать ситуацию с Божиным, вокруг которого идет истерия в СМИ?

– Во-первых, мы всегда выступали против любых видов дискриминации. Таких явлений не должно быть в футболе.

Мы видим в СМИ эти недопубликации, идет искусственное нагнетание, которое не может оставить нашу команду равнодушной. Мы объединяемся вокруг нашего вице-капитана, мы поддерживаем Сережу Божина. Это абсурд!

Более того, мы созвонились с Сергеем Богдановичем Семаком и пришли к полному взаимопониманию как тренеры. Мы договорились, что движемся дальше и занимаемся развитием футбола в России. Мы уходим от грязи, которая лезет из СМИ, – сказал главный тренер «Факела».