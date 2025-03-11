«Барселона» — «Бенфика»: онлайн-трансляция матча начнётся в 20:45 мск

Сегодня, 11 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся каталонская «Барселона» и лиссабонская «Бенфика». Команды будут играть на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Встречу обслужит французская бригада арбитров, которую возглавит Франсуа Летексье. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск.

В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, «Бенфика» принимала участие в стыковых встречах, в которых обыграла французский «Монако». «Барселона» напрямую вышла в 1/8 финала после общего этапа Лиги чемпионов. Первый матч этих соперников на стадии 1/8 финала завершился победой испанского клуба со счётом 1:0.