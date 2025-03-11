СМИ стали известны детали трансфера футболиста «Краснодара» в «Ривер Плейт»

Трансфер полузащитника «Краснодара» Кевина Кастаньо в «Ривер Плейт» станет одним из самых дорогих в истории аргентинского футбольного клуба, сообщает Ole.

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По данным издания, мексиканский «Крус Асуль» решил продать принадлежащие клубу 30% прав на игрока, в результате чего сумма, которая фигурирует в договоре между «Ривер Плейт» и «Краснодаром», увеличится до 9 миллионов долларов. Всего клуб из Буэнос‑Айреса потратит на приобретение игрока 13,8 миллиона долларов, отмечается в материале.

Ранее журналист Сесар Луис Мерло сообщил, что Кастаньо отправится в Буэнос‑Айрес для оформления трансфера в «Ривер Плейт» после матча 20‑го тура РПЛ против «Пари НН», который состоялся в пятницу и завершился со счетом 3:0 в пользу «быков».

Кастаньо пополнил состав «Краснодара» в январе 2024 года. За российскую команду он провел 32 матча, забил один мяч и отдал четыре голевые передачи.

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