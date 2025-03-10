10 нападающих, за которыми летом выстроятся топ-клубы

Кто из них наденет футболку «МЮ», «Барселоны» или «Ливерпуля»?

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Европейские топ-клубы уже готовятся к летнему трансферному окну. Определяются позиции для усиления и шорт-листы кандидатов. Форварды всегда необходимы большим командам. И предстоящим летом мы наверняка увидим несколько громких переходов нападающих. Ниже – топ-10 страйкеров, за которых наверняка развернётся борьба.

В нынешнем сезоне: 22+5 в 31 матче

Один из главных летних лотов. 25-летний форвард находится в расцвете сил: в гонке бомбардиров чемпионата Англии он занимает третье место с 19 голами — после Мохамеда Салаха (25) и Эрлинга Холанда (20). Но с «Ньюкаслом» бороться за победу в АПЛ и ЛЧ трудновато. Исак готов к переходу в большой европейский клуб. А топы – к покупке шведа. Инсайдер Дэвид Орнштейн сообщил, что Исаком интересуются «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Барселона». При этом отмечается, что «Ньюкасл» не собирается продавать своего лучшего бомбардира. Хотя журналист добавляет: сумма в £ 150 млн способна переубедить руководство клуба.

В нынешнем сезоне: 39+9 в 40 матчах

Форвард с невероятной статистикой. Дьёкереш забивает в среднем почти гол за матч. Скажете, что чемпионат Португалии не уровень? Ха, Виктор забил шесть мячей в восьми встречах Лиги чемпионов. Так что в способностях 26-летнего форварда нет сомнений. Тем более он демонстрирует столь космическую статистику второй сезон подряд.

The Athletic сообщает, что форвард согласен на переход только в клуб, постоянно выступающий в Лиге чемпионов. Так что вариант с «Манчестер Юнайтед» и экс-тренером Дьёкереша Рубеном Аморимом неактуален. Интересно, что главный претендент на шведа – «Бавария». Об интересе мюнхенцев к форварду «Спортинга» сообщали Bild и Record.pt. Также за Дьёкерешем следят «Челси» (информация GiveMeSport), «Манчестер Сити» и «Барселона» (сообщил Флориан Плеттенберг). «Спортинг» готов к расставанию с нападающим за € 70-75 млн. Может, стоить просить больше?

Беньямин Шешко («РБ Лейпциг»)

В нынешнем сезоне: 17+5 в 35 матчах

21-летний словенец мог оказаться в АПЛ уже в январе 2025 года. Однако «РБ Лейпциг» не отпустил Шешко в «Арсенал». Впрочем, выгодные варианты с продажей Беньямина будут у немцев и летом. При своих мощных габаритах (рост 193 см) форвард обладает классной техникой и высокой скоростью. Идеальное сочетание для топ-клубов.

The Athletic сообщает, что интерес «Арсенала» к Шешко не пропал. Также в форварде заинтересован «Манчестер Юнайтед». Стиль игры словенца импонирует тренеру Рубену Амориму. Также Беньямин находится в шорт-листах «Челси» (данные GiveMeSport) и «Баварии» (Bild). В Мюнхене до сих пор не определились с приоритетной целью и выбирают между Шешко и Дьёкерешем.

Джонатан Дэвид («Лилль»)

В нынешнем сезоне: 22+10 в 39 матчах

Дэвид наверняка покинет «Лилль» в статусе свободного агента. Контракт канадца истекает в конце июня 2025 года, сам футболист не настроен оставаться в клубе. Transfermarkt оценивает стоимость Джонатана в размере € 45 млн. Грустим из-за потенциальной потери денег «Лиллем».

Пока что топ-клубы не выражают большой интерес к Дэвиду. В ноябре 2024 года Mundo Deportivo сообщил, что форвард хотел бы перейти в «Барселону». Также Джонатана рассматривает клуб, обожающий подписывать свободных агентов – «Интер». Нет сомнений, что ближе к лету список команд-интересантов пополнится.

Олли Уоткинс («Астон Вилла»)

В нынешнем сезоне: 14+11 в 40 матчах

29-летний Уоткинс – важнейший футболист «Астон Виллы». Он крут не только как «девятка», но и как генератор моментов. 11 ассистов за сезон только подтверждают это. Однако из-за возраста лето-2025 остаётся одним из последних шансов для Олли на трансфер в топ-клуб. В январе за игроком приходил «Арсенал», но лондонцев отпугнул высокий ценник. «Астон Вилла» требовала £ 80 млн. Может, летом клубы всё же договорятся?

Лиам Делап («Ипсвич Таун»)

В нынешнем сезоне: 10+2 в 30 матчах

Лиам Делап – продукт академии «Манчестер Сити». Нападающий находился в системе клуба с 2019 года. Однако летом 2024-го Лиам перебрался в «Ипсвич». И в первом же сезоне классно проявил себя в аутсайдере АПЛ. Делап забил 10 мячей в 26 турах и является одной из немногих причин, почему «Ипсвич» ещё может зацепиться за спасение в элите.

Однако предстоящим летом вполне вероятно возвращение Лиама в Манчестер. Правда, в «МЮ». Об интересе клуба к Делапу сообщает The Athletic. Также 21-летним форвардом интересуются «Челси» и «Тоттенхэм» (информация Caught Offside). Даже если «Ипсвич» покинет АПЛ, Лиама мы вероятно всё равно увидим в элите.

В нынешнем сезоне: 14+2 в 33 матчах

Влахович сел на скамейку после аренды «Ювентусом» форварда Рандаля Коло Муани. СМИ уже около года муссируют слухи о переходе серба. Например, в январе сообщалось об интересе «Арсенала» к Влаховичу. La Gazzetta dello Sport недавно рассказала, что у Душана непростые отношения с тренером «Юве» Тьяго Моттой. Поэтому трансфер форварда летом – вероятная история.

Инсайдер Николо Скира сообщил, что «Ювентус» потребует за Душана € 25-30 млн. Не самая большая сумма. По информации Caught Offside, в игроке по-прежнему заинтересован «Арсенал». Также покупку нападающего рассматривает «Манчестер Юнайтед».

Мойзе Кин («Фиорентина»)

В нынешнем сезоне: 19+3 в 32 матчах

Мойзе Кин перезапустился в «Фиорентине». После неудачного возвращения в «Ювентус» форвард перебрался во Флоренцию и забил уже 15 мячей за 25 туров нынешнего сезона Серии А. Теперь 25-летний футболист интересен «Арсеналу». Лондонцы предстоящим летом станут основным источником интереса к центрфорвардам. Поэтому нахождение Кина в шорт-листе клуба не сюрприз.

Caught Offside сообщает, что летом в контракте игрока начнут действовать отступные в размере € 52 млн. Решится ли «Арсенал» заплатить такую сумму? Также источник отмечает, что конкуренцию за форварда могут составить «Тоттенхэм» и «Астон Вилла».

Виктор Осимхен («Наполи», в аренде в «Галатасарае»)

В нынешнем сезоне: 23+5 в 29 матчах

Нынешний сезон Виктор Осимхен проводит в аренде в «Галатасарае». Однако нигериец до сих пор принадлежит «Наполи». Он пытался покинуть клуб летом 2024-го, но неаполитанцы не договорились по условиям сделки с «Челси». И отношения между «Наполи» и Осимхеном оказались испорчены. Поэтому нет вариантов, что Виктор останется в команде. Логично, если летом форвард окажется в новом клубе.

Два главных претендента на Осимхена – «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». Однако итальянцы могут перенести фокус внимания на подписание арендованного Рандаля Коло Муани. Так что «МЮ» остаётся вариантом номер один для нигерийца. Business Day сообщает, что сделка между «Наполи» и манкунианцами уже согласована на 95%. За Осимхена заплатят € 70 млн. А Calciomercato делится другой информацией: «МЮ» готов заплатить за Виктора € 40 млн + отправить в «Наполи» Расмуса Хойлунда. И всё же говорить о финальном согласовании сделки пока рано. Дождёмся лета.

Мика Биерет («Монако»)

В нынешнем сезоне: 14+5 в 25 матчах (за «Штурм»); 10+3 в 11 матчах (за «Монако»)

Ещё два месяца назад Мика Биерет был известен только в Австрии и скаутам. Но за этот короткий срок 22-летний форвард здорово раскрылся. В январе его за € 13 млн купил «Монако». Статистика датчанина впечатляет: 11 матчей, 10 голов и три ассиста. Мощь! Сам Биерет сравнивает себя с Кейном и Холандом. Возможно, летом за ним как раз придёт «Бавария» или «Манчестер Сити»? Пока что информации об интересе к Биерету нет. Но если форвард продолжит забивать в таком темпе, очередь за ним выстроится очень быстро.