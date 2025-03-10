Полузащитник Вирц пропустит матч Лиги чемпионов с «Баварией»

Полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц получил травму и пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией», который состоится во вторник, 11 марта. Первая встреча завершилась победой мюнхенцев со счётом 3:0.

© Чемпионат.com

«Флориану Вирцу предстоит провести некоторое время на бровке. Не падай духом и возвращайся сильнее, Фло!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

21-летний немец в текущем сезоне забил 15 голов и отдал 13 ассистов в 39 матчах. Действующее соглашение Вирца с леверкузенским «Байером» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.