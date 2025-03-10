Россия обойдет Украину в рейтинге УЕФА, несмотря на отстранение от еврокубков

Россия окажется выше Украины в обновленной таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) среди мужских команд на начало сезона 2025/26.

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Как сообщает пресс-служба УЕФА, Россия получит 4,333 балла за сезон 2024/25, что приведет к итоговому показателю в 18,299 балла в рейтинге перед началом следующего сезона. В то же время Украина потеряет 6,800 балла за сезон 2020/21, и её сумма составит 17,600 балла после пересмотра коэффициентов. Украинские клубы завершили участие в нынешнем еврокубковом сезоне и не смогут пополнить свою копилку новыми очками.

На данный момент Украина занимает 23-е место в рейтинге УЕФА с 24,400 баллами, в то время как Россия расположена на 30-й позиции с 18,299 баллами. С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от турниров УЕФА и ФИФА из-за ситуации на Украине. ﻿

Коэффициенты УЕФА определяют количество клубов, которые могут быть делегированы для участия в еврокубках. Сезонный коэффициент рассчитывается на основе выступлений клубов в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, а общий рейтинг суммирует результаты за последние пять лет. За победу в квалификации начисляется одно очко, за ничью — 0,5, а за победу в групповом этапе — два очка, за ничью — одно.