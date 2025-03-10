Николай Ларин высказался о натурализации бразильцев в России.

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Ранее стало известно, что Дуглас Сантос вызван в сборную России на товарищеские матчи с Гренадой и Замбией.

– Сама натурализация бразильцев мне не нравится. В свое время я был связан с мини-футболом и абсолютно перестал следить за сборной России после того, как за нее стала выступать четверка бразильских футболистов. Лично для меня это вообще не интересно. Ни Фернандес, ни Сантос.

Я хочу, чтобы в сборной России играли Ивановы, Петровы и Сидоровы. Для меня так более интересно. Если у кого-то есть другое мнение, они имеют на него полное право.

И я так понимаю, что Сантос еще не выбрал, за какую сборную ему выступать. У него есть возможность выбрать одну или другую сборную, и, наверное, в ближайшее время это произойдет.

– Можно ли считать вызов Сантоса в сборную России после вызова в сборную Бразилии попыткой переманить игрока?

– Если РФС или старшие тренеры сборной России хотят получить в свои ряды такого классного футболиста, то любые методы хороши. Это спорт. Кто лучше сработает, в той команде футболист и окажется.

То же самое происходит и между клубами. Это нормальное явление, – заявил бывший гендиректор футбольной академии «Чертаново» Николай Ларин.