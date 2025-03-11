Юрий Семин призвал не сравнивать рекорды Дзюбы и Овечкина

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин считает некорректными сравнения бомбардирских достижений Артема Дзюбы и Александра Овечкина.

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На счету 39‑летнего Овечкина 886 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ за всю карьеру. Он занимает второе место в списке лучших снайперов регулярных сезонов в истории лиги, уступая только канадцу Гретцки (894). Россиянину осталось забить девять шайб до нового рекорда. В воскресенье 36‑летний Дзюба забил гол в ворота самарских «Крыльев Советов» в матче 20‑го тура МИР РПЛ (2:0) — для форварда это 234‑й гол в карьере, он опередил Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

— Зачем сравнивать рекорды Дзюбы и Овечкина? Они же выступают в разных видах спорта и в разных странах. Я не вижу смысла в сравнении их рекордов. Зачем это делать? — сказал Семин Metaratings.ru.

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