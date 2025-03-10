Матч Россия — Гренада будет учитываться в рейтинге ФИФА

Товарищеский матч между национальными командами России и Гренады будет учитываться при подсчёте очков в рейтинге ФИФА. Сборная России сыграет с Гренадой на стадионе «ВТБ Арена» в Москве 19 марта. Начало — в 20:00 мск. Национальная команда Гренады занимает 174-е место в рейтинге ФИФА, а Россия находится на 34-й строчке.

«Матч будет учтён в рейтинге ФИФА», — приводит слова пресс-службы Российского футбольного союза (РФС) «Матч ТВ».

Также сборная России 25 марта сыграет товарищескую встречу с Замбией, 6 июня проведёт домашнюю игру с Нигерией, а 10 июня в гостях встретится с национальной командой Беларуси.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.