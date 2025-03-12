Бывший игрок сборной СССР назвал преимущество Акинфеева перед Дзюбой

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Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев назвал преимущество капитана армейцев Игоря Акинфеева перед форвардом «Акрона» Артемом Дзюбой. Его слова приводит РИА Новости.

Бывший игрок сборной СССР назвал преимущество Акинфеева перед Дзюбой
© РИА Новости

Пономарев отметил верность Акинфеева московскому клубу.

«Думаю, Игорь на всю жизнь останется в ЦСКА или тренером, или селекционером. Мой почет и уважение ему за такое уникальное достижение», — заявил он.

Пономарев напомнил, что Дзюба, наоборот, сменил восемь клубов.

«Куда это годится? В советское время было зазорно переходить в другой клуб, это считалось предательством. А сейчас все стерлось», — отметил экс-футболист.

38-летний Акинфеев выступает за московский клуб на протяжении всей карьеры. Вместе с армейцами вратарь шесть раз стал чемпионом России, а также завоевывал Кубок УЕФА.

До тольяттинского «Акрона» Дзюба играл за петербургский «Зенит», московские «Спартак» и «Локомотив», «Ростов», томскую «Томь», тульский «Арсенал» и турецкий «Адана Демирспор». 9 марта он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

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