Мохамед Салах — главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal

Интернет-издание Goal представило свой список главных претендентов на награду «Золотой мяч» 2025 года.

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В топ-20 основных претендентов входят:

1. Мохамед Салах, «Ливерпуль» (Англия); 2. Килиан Мбаппе, «Реал» Мадрид (Испания); 3. Рафинья Диас, «Барселона» (Испания); 4. Ламин Ямаль, «Барселона» (Испания); 5. Гарри Кейн, «Бавария» (Германия);

6. Роберт Левандовски, «Барселона» (Испания); 7. Винисиус Жуниор, «Реал» Мадрид (Испания); 8. Джуд Беллингем, «Реал» Мадрид (Испания); 9. Джамал Мусиала, «Бавария» (Германия); 10. Педри, «Барселона» (Испания);

11. Хулиан Альварес, «Атлетико» Мадрид (Испания); 12. Лаутаро Мартинес, «Интер» (Италия); 13. Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль» (Англия); 14. Усман Дембеле, «ПСЖ» (Франция); 15. Антуан Гризманн, «Атлетико» Мадрид (Испания);

16. Майкл Олисе, «Бавария» (Германия); 17. Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити» (Англия); 18. Флориан Вирц, «Байер» (Германия); 19. Виктор Дьёкереш, «Спортинг» (Португалия); 20. Александер Исак, «Ньюкасл Юнайтед» (Англия).

Обладателем «Золотого мяча» 2024 года стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Церемония награждения состоялась в Париже 28 октября.