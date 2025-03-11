Экс-игрок «Зенита» стал главным тренером турецкого «Трабзонспора»

Бывший игрок санкт‑петербургского «Зенита» Фатих Текке официально назначен главным тренером футбольного клуба «Трабзонспор», сообщается на сайте команды.

Во вторник 47‑летний Текке был представлен общественности в новом качестве.

— Я должен поблагодарить руководство клуба. Особенно ценно для нас то, что рядом с нами находится мой учитель Шенол Гюнеш (возглавлявший команду в 2024–2025 годах). Мы находимся в сложной ситуации, как выразился и мой учитель. Простые задачи не для меня. Я хочу встретиться с игроками как можно скорее. Я не хочу терять ни минуты. Нам предстоит пройти долгий путь. Есть вещи, которые мы постараемся исправить, — сказал Текке.

Экс‑тренер сборной Турции Гюнеш объявил о своей отставке из «Трабзонспора» после поражения от «Хатайспора» (1:2).

«Трабзонспор» занимает 11‑е место в таблице чемпионата Турции, набрав 32 очка.

Текке выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 годы. Вместе с командой он стал чемпионом России, завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА, дважды выиграл Суперкубок России.