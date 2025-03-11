Совладелец «Манчестер Юнайтед» высказался о бюджете клуба на летние трансферы

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф рассказал, что руководство клуба собирается выделить бюджет на летние трансферы.

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«Этим летом для Аморима будет выделен бюджет. Я не собираюсь его раскрывать. Конечно, этот бюджет изменится в зависимости от того, кого он решит продать, потому что это пополнит казну клуба», — приводит слова Рэтклиффа журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

После 27 сыгранных туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 33 очка и находится на 15-м месте. Рубен Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2024 года. Под его управлением команда провела 26 матчей во всех турнирах, одержала 11 побед, пять раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений.