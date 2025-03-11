Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» о российском футболе: все профукали

Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что Россия потеряла наследие советского футбола, передает «Российская газета».

«Раньше были система, идея и традиции. Мы все это профукали. Это три важнейшие составляющие. В России были единичные всплески вроде побед ЦСКА и «Зенита» в Кубке УЕФА, бронзы Евро. Но это не система», — сказал Канчельскис.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.