В «Динамо» рассказали, кто способен заменить Тюкавина

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о выступлении Эль-Мехди Маухуба, который подменил травмированного Константина Тюкавина в стартовом составе бело-голубых.

«В матче с махачкалинским «Динамо» мы увидели, как играет Маухуб. Он сделал ровно то, что от него требуется. Мы не сомневаемся в качествах Маухуба. Верим, что он докажет это на поле», – приводит слова Гафина Sport24.

При этом Гафин отметил, что Тюкавин – важная единица состава не только на поле, но и в раздевалке. Он не сомневается, что такого форварда будет не хватать клубу.

23 августа «Динамо» объявило о трансфере Эль-Мехди Маухуба из марокканской «Раджи» за 1,7 миллиона евро.