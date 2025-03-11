Главные расистские скандалы в европейском футболе и их последствия

Однажды обвинение даже сработало против пострадавшего.

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РПЛ после зимнего перерыва радует красивой игрой и яркими сюжетами. Но главным стал, к сожалению, нефутбольный. В субботу Вендел показал болельщикам «Факела» неприличный жест и получил красную, а представители «Зенита» указали причину такого поступка — расистское поведение: как на трибунах, так и на поле.

Позже в Сеть утекли два видео, где защитник воронежцев Сергей Божин:

взял себя за пах, изобразил пинок за спиной у Луиса Энрике и затем что-то высказал Венделу;

приложил руки к голове и, как утверждает «СЭ», мог обозвать Лусиано Гонду «макакой».

И «Факел», и сам футболист всяческий расизм отрицают. В итоге дело Вендела дошло до международного уровня: происходящее осудило посольство Бразилии в Москве. Чем всё закончится, узнаем после заседания КДК. А пока вспомним связанные с расизмом значимые инциденты в Европе.

Неосторожное интервью экс-тренера «МЮ»

Фамилия Аткинсон у россиян в основном ассоциируется с комедийным актёром Роуэном, который играл мистера Бина и агента Джонни Инглиша. Но есть и Рон Аткинсон — бывший тренер «Манчестер Юнайтед», «Атлетико» и «Астон Виллы». В 2004 году он неаккуратно высказался про защитника «Челси» Марселя Десайи: «О таких говорят: «Чёртов ленивый жирный ниггер». Прощай, работа в британской телекорпорации ITV и хорошая репутация.

Испанско-английские разборки

В 2004 году англичане дважды осудили испанцев. Сперва испанское телевидение продемонстрировало, как главный тренер сборной Луис Арагонес мотивирует на тренировке Хосе Антонио Рейеса сравнением с его партнёром по «Арсеналу» Тьерри Анри: «Ты должен верить в себя! Ты лучше, чем это чёрное дерьмо». Британская пресса подняла шумиху, и Арагонеса оштрафовали на € 2 тыс.

Вскоре в Мадриде состоялся матч Испании с Англией, где расистским оскорблениям с трибун подверглись Эшли Коул и Шон Райт-Филлипс. УЕФА оштрафовал испанскую футбольную федерацию на € 45 тыс. Чем взбесил Райт-Филлипса: «Если мы хотим победить расизм, наказания за такие поступки должны быть по-настоящему серьёзными. € 45 тыс. — это шутка или что? Я говорил со многими футболистами и знаю, что такая проблема существует в Испании, Италии и Восточной Европе».

«Римский салют» Ди Канио

Итальянец творил много экстравагантных вещей. Как положительных — остановил атаку из-за травмы чужого вратаря, когда оставалось просто закатить мяч в пустые ворота. Так и не очень — дрался с тренером, толкал судью. Но кое-что выделяется особенно. В 2005 году, открыв счёт в римском дерби, рванул к трибунам и показал запрещённый во многих странах недвусмысленный жест. Вот как звучало его оправдание: «Я фашист, а не расист». Вердикт — одноматчевый бан и штраф в € 7 тыс. Сейчас бы его за такое наказали куда строже.

Красивый ответ Это’О на закидывание орешками

В 2005-м Самуэль Это’О был ещё далёк от переезда в Россию и зажигал за «Барселону». Например, в гостевом матче с «Сарагосой». С трибун в его адрес неслись расистские заряды, а самые отмороженные фанаты ещё и кидались в него орешками. Устав от такого негатива, камерунец собрался досрочно покинуть поле. Арбитр уговорил Сэма остаться, и тот забил гол. В отместку отпраздновав его обезьяньими кривляниями. Полиция идентифицировала двоих нарушителей, оштрафовала их и запретила ходить на стадион в течение пяти месяцев. Это’О требовал наказания суровее — не прокатило.

«Грязная обезьяна» от ван Дамме

В 2009 году расистский скандал громыхнул в Бельгии. Огучи Оньеву из льежского «Стандарда» обвинил Йелле ван Дамме из «Андерлехта» в том, что тот назвал его «грязной обезьяной». Дело стало судебным, однако американец два года спустя дождался извинений бельгийца и отозвал иск. Такой вот хеппи-энд.

Терри серьёзно наказали. А потом оправдали — но сборная уже пострадала

В октябре 2011-го «Челси» проиграл «КПР». Но, что главное, надолго лишился капитана Джона Терри. Тот обменялся взаимными оскорблениями с двоюродным братом Рио Фердинанда Антоном и, по словам того, назвал его «чёрным». Терри дисквалифицировали на четыре матча, серьёзно оштрафовали и лишили капитанской повязки в сборной, из-за чего оттуда ушёл Фабио Капелло. Что самое интересное — в гражданском суде Джона оправдали. Но и Антона за клевету наказывать не стали. Плюс Рио поссорился с Терри и отказался от вызова на Евро-2012.

Легендарная вражда Суареса и Эвра

Об этой истории можно писать бесконечно. Она длилась годами и пополнялась новыми подробностями. Но мы ограничимся краткой выжимкой. В ноябре 2011-го, когда мир ещё не отошёл от случая с Терри, Патрис Эвра после матча «МЮ» с «Ливерпулем» объявил, что Луис Суарес отказался с ним разговаривать и лаконично объяснил причину: «Не трогай меня, я не разговариваю с неграми». Мерсисайдцы и сам уругваец всё отрицали. Несмотря на это, обвинение привело аж к восьмиматчевому бану и весомому штрафу.

Были негативные последствия и для Эвра, о чём он сам позже рассказывал: «Клуб получил множество посланий с угрозами. Мне писали: «Мы сейчас в тюрьме, а когда выйдем отсюда, убьём тебя и всю твою семью». Такие сообщения шли на протяжении двух месяцев. У меня везде была охрана, я ходил с телохранителями. Они ночью находились перед моим домом. Это были непростые времена, но я не боялся».

Фанаты клуба из футбольного подземелья довели темнокожих игроков «Милана»

Зимой 2013-го состоялся вроде бы ничем не примечательный товарищеский матч «Милана» с командой из четвёртой по силе итальянской лиги «Про Патрия». Но он же не просто так попал в нашу подборку, правда? Кевин-Принс Боатенг, Урби Эмануэльсон, Салли Мунтари и М'Байе Ньянг устали слушать расистские кричалки и отказались продолжать матч. Вместе с ними закончили и остальные, а шестерых фанатов «Про Патрии» приговорили аж к тюремному заключению от 40 дней до двух месяцев.

«Мы не могли больше терпеть и поняли, что пришло время проучить этих идиотов. Мы вернёмся в этот город, чтобы провести ещё одну игру, но только если итальянский футбол окончательно избавится от этих жалких людей, которые засоряют наши стадионы», — говорилось в официальном заявлении миланцев.

Яя Туре обозлился на ЦСКА

Раз уж этот инцидент расследовал УЕФА, расскажем и про него. Яя Туре — известный борец с расизмом. Вот и после игры группового этапа Лиги чемпионов — 2013/2014 с ЦСКА африканец, прекрасно выучивший русский язык во время выступлений в донецком «Металлурге», пожаловался на уханье и расистские выкрики болельщиков. Европейские чиновники к нему прислушались и на один матч ЛЧ закрыли фанатскую трибуну химкинского стадиона. Босс российского клуба Евгений Гинер с обвинениями не согласился:

«Туре всё выдумал, никакого уханья не было! В ЦСКА играют африканцы, бразильцы – у нас у самих хватает темнокожих игроков! Какой расизм?»

Дани Алвес с достоинством ответил на кинутый с трибун банан

Весной 2014 года Дани Алвес не только гениально отреагировал на расистскую выходку, но и замотивировал партнёров на гостевой камбэк в матче с «Вильярреалом». «Барселона» уступала со счётом 0:2. Бразилец отправился подавать угловой, и тут к его ногам с трибун прилетел банан. Алвес не растерялся и полакомился угощением, а каталонцы больше не пропускали и забили три гола.

«Мой отец всегда говорил мне: ешь бананы, сынок. Они предотвращают судороги», — ироничный комментарий Дани.

«Вильярреал» вычислил нарушителя и пожизненно запретил ему посещать домашний стадион. Но от штрафа в € 12 тыс. клуб это не спасло.

Иногда обвинения работают в минус

Крайне редко. Но всё же случалось и такое. Весной 2017-го Мунтари (да, снова он) выступал за «Пескару» и самовольно покинул поле по ходу матча с «Кальяри», показывая болельщикам руку и крича: «Это мой цвет». Просто ранее Салли просил арбитра остановить игру из-за расистских оскорблений, но вместо одобрения увидел перед собой жёлтую карточку. Итальянские чиновники в результате не то что не отменили карточку Мунтари, а ещё и дисквалифицировали его на один тур! При этом никак не наказав «Кальяри», так как расистские кричалки исходили только от 10 человек, а это менее 1% от числа зрителей на стадионе. Чудеса случаются.

Неймар вскипел и ударил обидчика

В сентябре 2020-го не на шутку зарубились «ПСЖ» и «Марсель», следствием чего стали аж пять удалений в конце матча. Красную заработал и Неймар, ударивший кулаком по затылку Альваро Гонсалеса. «Единственное, о чём я жалею, что не врезал этому уроду по лицу. VAR легко зафиксировал «мою агрессию». Теперь хочу, чтобы на видео также разглядели расиста, который назвал меня «обезьяньим сукиным сыном», — экспрессивный комментарий бразильца по горячим следам.

Неймару грозил семиматчевый бан в Лиге 1, но пропустил он только два тура. Гонсалес же вообще избежал наказания, хотя три специалиста в чтении по губам сошлись во мнении, что футболист «Марселя» действительно использовал слово mono — «обезьяна» на испанском. Это привело к угрозам в адрес защитника.

«Не знаю, кто слил мой телефон, но у меня было два миллиона сообщений в мессенджере, когда я приземлился в Марселе после игры. Каждую ночь я ложусь спать и, просыпаясь на следующее утро, получаю по 20 000 писем. Мне угрожали смертью, как и моим родителям», — Альваро пришлось долго скрываться.

10-матчевый бан в Лиге Европы за недоказанный расизм

В 1/8 финала Лиги Европы — 2020/2021 «Славия» прошла «Рейнджерс». Однако надолго лишилась защитника Ондржея Куделы за слова в адрес Глена Камара. Приведём обвинения обеих сторон. «Кудела ругался с одним из наших игроков. Когда я попытался вмешаться, он сказал мне заткнуться, после чего добавил: «Секунду, друг мой». Затем он подошёл ко мне, прикрывая рот, наклонился к моему уху и произнёс: «Ты грёбаная обезьяна и знаешь, что это так». Я был шокирован и напуган, услышав такие расистские оскорбления от профессионального футболиста».

Ответ «Славии»: «Мы решительно отвергаем отвратительные обвинения в расизме. После одного из грубых фолов Кудела обратился к одному из игроков «Рейнджерс» и сказал ему: «Ты грёбаный парень» (You f**king guy). В этих словах не было ничего расистского. По окончании игры нашу команду не пустили в раздевалку. На Куделу напал Камара, который ударил его кулаком в голову на глазах Стивена Джеррарда. Даже присутствовавшие на месте происшествия представители УЕФА были шокированы таким поведением».

Доказательств слов Камара не нашлось. Несмотря на это, Куделу дисквалифицировали аж на 10 матчей под эгидой УЕФА. Ондржей пытался оспорить наказание. Без толку.

Лукаку ответил трибунам и заработал удаление

В первом матче полуфинала Кубка Италии — 2022/2023 Ромелу Лукаку в добавленное время забил «Ювентусу» за «Интер» и во время празднования сначала начал выяснять отношения с фанатами, а затем и с находящимися на скамейке запасных туринцами. Вердикт судьи — вторая жёлтая и удаление. Позже бельгиец объяснил своё поведение и заявил: на протяжении всей игры с трибун неслись расистские оскорбления. В результате карточку Лукаку аннулировали, в то время как 171 фанату «бьянконери» выдали штрафы и запретили посещать стадион «Юве».

Пожалуй, главный расистский скандал в истории

21 мая 2023 года «Реал» уступил «Валенсии». Результат тем не менее мало кого волновал — всё из-за скандалища с Винисиусом. Он и ранее постоянно жаловался на расистские нападки, а тогда случилась квинтэссенция: слёзы, удар по лицу Уго Дуро, фраза «Испания — страна расистов». С трибун слышались фразы вроде «Умри, тупая обезьяна» и «Ты чёрный придурок». Ну и куда же без классического уханья.

Защищать футболиста пришлось даже президенту Бразилии. В стране погасили огни статуи Христа-Искупителя в знак солидарности. Винисиуса поддерживали по всему миру: от Юргена Клоппа и многочисленных бразильских футболистов вроде Неймара и Роналдо до Килиана Мбаппе и других. Ла Лига уволила арбитра того матча, а вместе с ним и пятерых ранее обвинённых его коллег. Сборные Испании и Бразилии провели товарищескую встречу в рамках борьбы с расизмом. В Бразилии приняли названный именем Винисиуса законопроект, обязующий останавливать или даже отменять спортивные мероприятия в случае проявления расизма. Ну и контракт Вини с «Реалом» оказался продлён на улучшенных условиях, куда же без этого. В общем, последствия получились грандиозные.

Сон не держал зла на шутку Бентанкура. Но чиновникам было всё равно

И напоследок отметим комичный случай в «Тоттенхэме». В Сеть утекло видео, где у Родриго Бентанкура попросили футболку его партнёра Сон Хын Мина. «Сонни? Это может быть и футболка двоюродного брата Сонни. Они все выглядят одинаково». Так глупая, но по замыслу безобидная шутка привела, между прочим, к очень даже суровому наказанию — семиматчевой дисквалификации и штрафу в размере £ 100 тыс. Уругваец публично извинился. Кореец сказал, что не держит зла, и назвал Бентанкура братом. Не помогло.