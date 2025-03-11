Вендел выступил с заявлением на фоне расистского скандала

Полузащитник «Зенита» Вендел выступил с заявлением по поводу своего неприличного жеста в адрес болельщиков «Факела» на матче 20-го тура РПЛ (2:0). Бразилец подтвердил, что его оскорбляли на расовой почве, поэтому он не сдержался.

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