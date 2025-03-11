Дзюбу уронили во время празднования его рекордного забитого мяча

Полузащитник тольяттинского «Акрона» Алекса Джурасович признался, что футболисты клуба уронили Артема Дзюбу, когда праздновали его рекорд по забитым мячам в истории российского футбола, передает «РБ Спорт».

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«После игры с «Крыльями Советов» праздновали рекорд Дзюбы всей раздевалкой, кидали его на руках. Потолок он не разбил, но надо признаться, что мы его немножко уронили», — сказал Джурасович.

Дзюба в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» побил бомбардирский рекорд российского футбола, забив 234-й мяч. Встреча завершилась победой «Акрона» со счетом 2:0.

За свою карьеру Дзюба выступал за московский «Спартак», томскую «Томь», «Ростов», петербургский «Зенит», турецкий клуб «Адана Демирспор» и столичный «Локомотив».